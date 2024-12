Mit Discover von Frankfurt nach Kittilä

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Ab in den Norden: Am 17. Dezember ist Discover Airlines das erste Mal vom Flughafen Frankfurt (FRA) nach Kittilä Airport (KTT) in Finnland abgehoben.

Die Gäste des Fluges 4Y1320 wurden nach einer Flugdauer von rund dreieinhalb Stunden am Zielflughafen herzlich empfangen.

Discover Airlines fliegt Kittilä ganzjährig via Direktflug zweimal wöchentlich an. Die nahtlose Anbindung von Discover Airlines in Frankfurt und München an sämtliche Airlines der Lufthansa Group und viele Partner Airlines, macht es Reisenden aus ganz Europa einfacher und bequemer denn je, Kittilä zu erreichen.

Kittilä ist wenige Kilometer vom Polarkreis entfernt und liegt in unmittelbarer Nähe zum beliebtesten Wintersportgebiet in Finnisch-Lappland: Levi. Das Schneeparadies besitzt über 40 Pisten und lädt zu Wintersportaktivitäten wie Rentier- und Hundeschlittensafaris und Schneeschuhwanderungen ein.

„Nordics"-Angebot so groß wie nie – weiterer Ausbau geplant

Mit der Aufnahme von Kittilä reagiert der Ferienflieger auf die große Nachfrage nach nordischen Zielen. Neben Evenes, Ålesund, Bodø und Reykjavík ist Kittilä das fünfte Ziel im Nordics-Portfolio der Airline. Auf Grund der guten Nachfrage plant Discover Airlines, die Flüge von Frankfurt nach Evenes sowie von München nach Reykjavík auf ganzjährige Verbindungen auszuweiten. Zuletzt waren diese nur für die Sommersaison vorgesehen. Beide Destinationen werden auch im Winter zweimal die Woche angesteuert.

Die Flüge können über discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 27 Flugzeugen und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.