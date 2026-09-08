Mit Discover nach Sardinien und Ligurien

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Nach der Ankündigung neuer Ziele in Nordeuropa und Großbritannien baut Discover Airlines im Sommer 2027 auch ihr Angebot in Italien weiter aus.

Die Ferienfluggesellschaft nimmt erstmals Flüge von München nach Alghero sowie von Frankfurt nach Genua in ihren Flugplan auf. Die beiden Neuaufnahmen sind die einzigen Direktverbindungen von den beiden deutschen Flughäfen und ergänzen das bestehende Italien-Angebot des Ferienfliegers von Frankfurt nach Bari und Brindisi. Gleichzeitig wird die Frequenz nach Brindisi ab kommendem Jahr erhöht – damit wächst das Flugprogramm der Airline auf bis zu zehn wöchentliche Flüge zu vier Zielen in Italien. Zum Einsatz kommen auf allen Strecken Airbus A320.

Mit Alghero erweitert Discover Airlines das Sardinien-Portfolio der Lufthansa Group aus München neben Olbia und Cagliari um eine neue Verbindung, mit der Gäste den Nordwesten der Insel künftig direkt erreichen können. Die Flüge starten ab Juni 2027 zweimal pro Woche, immer montags und freitags.

Ab Ende März 2027 verbindet der Ferienflieger Genua außerdem zweimal pro Woche, immer samstags und sonntags, mit Frankfurt. Die ligurische Hafenstadt gilt als idealer Ausgangspunkt, um Cinque Terre und Portofino zu erkunden. Die Strecke ist gleichzeitig Teil einer strategischen Partnerschaft mit Costa Cruises, die einen festen Anteil der angebotenen Sitzplätze für Kreuzfahrtgäste abnimmt.

Die Flüge sind ab sofort unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

Übersicht der Verbindungen nach Italien

Frankfurt (FRA) – Bari (BRI) Seit April 2022; Drei wöchentliche Verbindung im Sommer Frankfurt (FRA) – Brindisi (BDS) Seit Juni 2026; Zwei wöchentliche Verbindungen (ab Sommer 2027 dreimal pro Woche ) Frankfurt (FRA) – Genua (GOA) Ab 28. März 2027; Zwei wöchentliche Flüge im Sommer München (MUC) – Alghero (AHO) Ab 04. Juni 2027; Zwei wöchentliche Verbindungen im Sommer

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.