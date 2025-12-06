Mit Discover Airlines von Frankfurt nach Alta in Norwegen

Discover Airlines in Alta, Norwegen (Foto: Discover Airlines)

Am 04. Dezember ist Discover Airlines erstmals von Frankfurt nach Alta (ALF) in Norwegen abgehoben.

Der fast ausgebuchte Airbus A320 mit der Flugnummer 4Y1302 landete nach einer Flugzeit von rund dreieinhalb Stunden pünktlich am Flughafen Alta. Mit der Neuaufnahme erweitert Discover Airlines ihr Portfolio um ein weiteres Ziel in der arktischen Region. Gleichzeitig ist Alta für die Lufthansa Group das nördlichste europäische Ziel, das die Airline-Gruppe überhaupt anbietet – ein Meilenstein im kontinuierlichen Ausbau des Nord- und Winterstreckennetzes.

Von Dezember bis Mitte April bietet Discover Airlines bis zu zwei wöchentliche Direktflüge zwischen Alta und Frankfurt an. Immer donnerstags und sonntags bietet der Ferienflieger die einzige Direktverbindung aus Deutschland in die nordische Region an. Durch die vollständige Einbindung von Discover Airlines in das weltweite Streckennetz der Lufthansa Group Airlines wird es für Reisende zukünftig deutlich einfacher und bequemer, das besondere Ziel in der Arktis zu erreichen.

Alta, die „Stadt der Polarlichter”

Alta liegt in der Provinz Finnmark und gehört zu den nördlichsten Städten der Welt. Die Nähe zum arktischen Polarkreis macht die Region zu einem der besten Schauplätze für die Beobachtung von Polarlichtern – daher auch ihr Spitzname „Stadt der Polarlichter“. Die Aurora Borealis ist hier von September bis März sichtbar, wobei der Reisezeitraum von Ende November bis Mitte Januar mit der Polarnacht besonders spektakulär ist: In dieser Zeit geht die Sonne nicht auf und die Chancen Nordlichter zu sehen, sind besonders hoch.

Darüber hinaus ist Alta ein perfekter Ausgangspunkt für Winteraktivitäten wie Hundeschlittenfahrten, Nordlicht-Safaris, Skiexpeditionen, Übernachtungen im Iglu-Hotel, Walbeobachtung und Eisfischen.

Hohe Nachfrage nach Zielen in den Norden Europas

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Nordic-Zielen, hat der sonst überwiegend sonnige Flugplan der Ferienairline in den letzten Monaten zusätzliche Destinationen in den Norden Europas aufgenommen. Mit Alta steuert die Airline ihr drittes Ziel in Norwegen an und die fünfte Destination in Nordeuropa. Neben den ganzjährigen Verbindungen nach Evenes (Norwegen), Kittilä (Finnland) und Reykjavík (Island) bietet Discover Airlines im Sommer auch saisonale Flüge nach Bodø (Norwegen) von München an und nimmt im Mai 2026 die saisonale Verbindung nach Ålesund (Norwegen) aus Frankfurt in ihren Flugplan auf.

Alle Flüge können bei discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Reiseveranstaltern und im Reisebüro gebucht werden.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Quality Leisure Airline der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 30 Flugzeugen und beschäftigt rund 2100 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.