Mit Discover Airlines nach Agadir in Marokko

Airbus A320 Discover Airlines (Foto: Discover Airlines)

Mit einer Premiere startet Discover Airlines in die bevorstehende Wintersaison: Am Montag, den 26. Oktober 2026, hob erstmals ein Flug der Ferienfluggesellschaft von Frankfurt nach Agadir (AGA) ab.

Der vollständig ausgebuchte Airbus A320 mit der Flugnummer 4Y232 landete nach dem rund vierstündigen Flug pünktlich am Flughafen Agadir. Vor Ort wurden Gäste und Crew des Erstflugs herzlich empfangen.

Discover Airlines bietet von Oktober 2026 bis Ende Mai 2027 eine Direktverbindung zwischen Frankfurt und der marokkanischen Küstenstadt an. Zweimal pro Woche, immer montags und freitags, heben die Flüge morgens in Frankfurt ab. Die Rückflüge landen planmäßig um 19:25 Uhr in Frankfurt.

Agadir liegt im Süden Marokkos und ist bekannt für sein mildes Klima und die endlosen Strände entlang der Atlantikküste. Neben Strand- und Wassersportaktivitäten ist Agadir zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Nationalpark Souss-Massa oder in die Ausläufer des nahegelegenen Atlasgebirges.

Bereits seit 2022 bietet Discover Airlines die einzigen Direktflüge von Frankfurt und München nach Marrakesch. Die marokkanische Königsstadt wird in diesem Winter bis zu siebenmal pro Woche mit Frankfurt und bis zu sechsmal mit München verbunden. Mit Agadir wächst das Marokko-Angebot der Airline auf bis zu 15 Flüge pro Woche.

Sonne im Süden, Winterabenteuer im Norden

Auch abseits von Marokko setzt der Ferienflieger im Winterflugplan auf sonnige Urlaubsziele: Mit Hurghada in Ägypten kehrt ein beliebtes Winterziel in Nordafrika ins Streckennetz zurück. Ab Frankfurt und München bietet Discover Airlines bis Ende April 2027 ein auf die saisonale Nachfrage abgestimmtes Flugangebot mit mehreren wöchentlichen Verbindungen.

Insgesamt bietet Discover Airlines im Winterflugplan 2026/2027 Kurz- und Mittelstreckenflüge zu 24 Zielen. Neben den sonnigen Klassikern sind auch Destinationen für Winterliebhaber dabei: Kittilä und Ivalo in Finnland, Alta in Norwegen und Reykjavík in Island begeistern mit verschneiten Landschaften, nordischer Kultur und der Chance, Polarlichter zu beobachten.

Alle Flüge sind unter discover-airlines.com, lufthansa.com sowie bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro buchbar.

Über Discover Airlines

Discover Airlines ist die Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group in Deutschland, die Reisende von Frankfurt und München zu den schönsten Urlaubszielen weltweit fliegt. Mit einem modernen und auf die Bedürfnisse von Privatreisenden zugeschnittenen Produkt und dem herzlichen Service der Crew macht Fliegen mit Discover Airlines Freude. Seit Sommer 2021 ergänzt Discover Airlines das Angebot der Lufthansa Group im wachsenden Segment der Privatreisen. Gäste profitieren von einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie an zahlreichen weltweiten Destinationen der Lufthansa Group und ihren Partner Airlines. Discover Airlines hat ihren Hauptsitz in Frankfurt, betreibt aktuell eine Flotte von 33 Flugzeugen und beschäftigt rund 2200 Mitarbeitende. Die Flüge sind auf discover-airlines.com, allen Buchungskanälen und Webseiten der Lufthansa Group sowie im Reisebüro buchbar.