Mit Delta flogen weniger Passagiere
Bei Delta Airlines stiegen im August 2016 16,340 Millionen Passagiere zu, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Rückgang von 3,1 Prozent.
Die nunmehr zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 0,5 Prozent auf 23,951 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 20,223 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 2,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,4 Prozent verschlechtert. Die Frachtleistung hat um 12,6 Prozent auf 163 Millionen Tonnenmeilen nachgelassen.
Delta konnte von Januar bis August 123,713 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 2,6 Prozent.