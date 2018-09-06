Mit Delta flogen mehr Passagiere

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Bei Delta Airlines stiegen im August 2018 insgesamt 18,321 Millionen Passagiere zu, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Zuwachs von vier Prozent.

Die zweitgrößte Fluggesellschaft Amerikas hat ihr Angebot verglichen zum Vorjahresaugust um 3,5 Prozent auf 25,457 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich um 3,6 Prozent auf 22,402 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung hat sich verglichen mit dem Vorjahresaugust um 0,1 Prozentpunkte auf hohe 88,0 Prozent weiter verbessert.

Die Frachtleistung hat um 1,4 Prozent auf 197,600 Millionen Tonnenmeilen zugenommen.

Delta konnte von Januar bis August 129,936 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Plus von 2,9 Prozent.