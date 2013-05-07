Mit Delta Airlines flogen weniger Passagiere

Bei Delta Airlines stiegen im April 2013 13,534 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht gegenüber dem Vorjahresapril einer Abnahme von 1,5 Prozentpunkten.

Die grösste Fluggesellschaft Amerikas hat im April ihr Angebot verglichen zum Vorjahresapril um 0,5 Prozentpunkte auf 19,003 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 15,546 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Die Auslastung ist verglichen mit dem Vorjahresapril um einen Prozentpunkt auf 81,8 Prozent zurück gegangen. Die Frachtleistung hat um 3,1 Prozentpunkte auf 187.831 Millionen Tonnenmeilen abgenommen.