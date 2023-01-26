Mit Cyprus vom EuroAirport nach Zypern

Cyprus Airways Airbus A320 (Foto: Cyprus Airways)

Der EuroAirport kann sich ab nächstem Mai über eine neue Linie freuen, Cyprus Airways wird ab Basel neu nach Larnaka fliegen.

Ab dem 10. Mai 2023 startet Cyprus Airways regelmässige Flugverbindungen zwischen den Flughäfen Basel-Mulhouse und Larnaka im Südosten Zyperns. Diese Flugverbindung wird zweimal wöchentlich, jeweils mittwochs und freitags, bedient.

Cyprus Airways wurde im Jahr 2016 gegründet und wurde 2018 Mitglied der International Air Transportation Association (IATA). Die Fluggesellschaft fliegt Ziele zwischen Europa und dem Mittleren Osten mit Maschinen des Typs Airbus A320 an.

Der Flughafen Larnaka stellt das wichtigste Eingangstor nach Zypern dar. Er ist der bedeutendste und am meisten frequentierte Flughafen der Insel.