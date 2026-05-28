Mit Croatia Airlines von Stuttgart nach Dubrovnik

Croatia Airlines in Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Die Fluggesellschaft Croatia Airlines hat ihre neue Strecke vom Flughafen Stuttgart nach Dubrovnik in Kroatien aufgenommen.

Ab sofort fliegt die kroatische Fluggesellschaft bis Ende Oktober zweimal wöchentlich von Stuttgart in die Stadt an der Adriaküste, immer montags und freitags. Dubrovnik, im Süden Kroatiens gelegen, bietet Reisenden mit der als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Altstadt und der direkten Lage am Mittelmeer ein Zusammenspiel aus Geschichte und mediterranem Lebensgefühl.