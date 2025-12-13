Mit Croatia Airlines von Stuttgart nach Dubrovnik

Croatia Airlines Airbus A319 (Foto: Croatia Airlines)

Am Montag, den 4. Mai 2026, wird Croatia Airlines die Strecke von Stuttgart nach Dubrovnik aufnehmen und damit ein attraktives Ferienziel an der Adria ansteuern.

Ab nächstem Mai ist das beliebte Reiseziel Dubrovnik wieder nonstop ab Stuttgart erreichbar. Jeweils montags und freitags starten die Maschinen des kroatischen Flag-Carriers um 20.35 Uhr in Stuttgart und landen um 22.15 Uhr in Dubrovnik. Der Flug von dort nach Stuttgart startet um 18 Uhr abends, Ankunft am STR ist um 19.45 Uhr. Die Flüge sind ab sofort buchbar.