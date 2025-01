Mit Corendon von Lübeck nach Antalya

Corendon Airlines wird ab nächstem Herbst vom Flughafen Lübeck mit einer Boeing 737 an die türkische Riviera fliegen.

Der Flughafen Lübeck und Corendon Airlines freuen sich, eine neue Flugverbindung zwischen der Hansestadt an der Ostsee und dem türkischen Badeort Antalya anzukündigen. Ab Herbst 2025 verbindet Corendon Airlines zweimal wöchentlich Lübeck mit Antalya, einer der beliebtesten Urlaubsregionen der Türkei.

Die Flüge werden jeden Montag und Freitag durchgeführt – perfekt für Wochenendtrips, erholsame Strandurlaube oder ausgedehnte Entdeckungsreisen. Mit dieser neuen Strecke reagieren der Flughafen Lübeck und Corendon Airlines auf die hohe Nachfrage nach Flügen in die Türkei und bieten den Reisenden eine komfortable Verbindung direkt ab Norddeutschland.

Jürgen Friedel, Geschäftsführer Flughafen Lübeck:

Wir sind stolz darauf, Corendon Airlines am Flughafen Lübeck 2025 begrüßen zu dürfen und unseren Fluggästen die so beliebte Strecke nach Antalya anzubieten zu können. Dieses Ziel liegt vielen Reisenden aus Norddeutschland am Herzen, und wir sind überzeugt, dass die Verbindung ein voller Erfolg wird.