Mit Corendon von Kassel in die Türkei

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon fliegt erstmals ab Kassel vom 04. Juni bis 29. Oktober 2022 zweimal pro Woche nach Antalya in der Türkei und ergänzt mit diesen Flügen den Sommerflugplan am nordhessischen Flughafen.

Thomas Braun, Repräsentant von Corendon Airlines in Deutschland: „Wir sind sehr erfreut, dass jetzt auch Passagiere aus der Mitte Deutschlands ab Kassel den exzellenten Service unserer Airline auf den Flügen ab Kassel nach Antalya genießen können. Wir freuen uns sehr auf den Start der Flüge im Juni 2022 und eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Lars Ernst, Geschäftsführer Flughafen GmbH Kassel: „Wir freuen uns sehr über die neue Zusammenarbeit mit Corendon Airlines. Diese ermöglicht unseren Passagieren noch vielfältigere Möglichkeiten für ihre Urlaubsplanung ab Kassel. Antalya ist ein stark nachgefragtes Reiseziel und die Flüge mit Corendon Airlines sind eine tolle Ergänzung für den Sommerflugplan 2022.“

Nach Antalya geht es mit einer Boeing 737-800, die über 189 Sitzplätze verfügt.

Flughafen Kassel