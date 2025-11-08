Mit Corendon von Hannover nach Sharm El Sheikh

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon startet nach Sharm El Sheikh und fliegt damit ab dem Flughafen Hannover zu insgesamt 15 Direktzielen.

Am vergangenen Dienstag gab es mit Corendon einen Erstflug von Hannover zum Badeort Sharm El Sheikh. Zweimal wöchentlich fliegt die Airline ab sofort von Hannover nach Sharm El Sheikh. Zusätzlich zum bestehenden umfangreichen Programm auf die Kanaren, nach Ägypten und in die Türkei, geht es jeweils dienstags und freitags in den beliebten Badeort am Roten Meer. Damit bedient Corendon inzwischen 15 Direktziele ab Hannover. Zum Einsatz kommen Maschinen vom Typ Boeing 737-800.