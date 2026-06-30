Mit Corendon ab Graz nach Hurghada

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Corendon Airlines baut Flugangebot aus und übernimmt Urlaubsflüge mit zwei wöchentlichen Rotationen nach Hurghada.

Hurghada in Ägypten gehört zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen der Fluggäste ab Graz, vor allem in der kälteren Jahreszeit. Im kommenden Winterflugplan übernimmt die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines die Verbindung mit den Flugtagen Montag und Mittwoch mit Abflug in Graz um 14:00 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, dass es so schnell gelungen ist, einen Ersatz für Eurowings auf dieser Strecke zu finden, die sehr gerne ab Graz gebucht wird“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Besonders auch, da wir mit Corendon Airlines einen guten und verlässlichen Partner haben.“

Corendon Airlines bietet seit Jahren Direktflüge ab Graz an. Derzeit fliegt sie die Fluggäste ab Graz zweimal pro Woche, jeweils dienstags und freitags, nach Heraklion auf Kreta.

„Hurghada gehört seit vielen Jahren zu den gefragtesten Reisezielen deutschsprachiger Urlauber in den Wintermonaten“, sagt Christian Hein, Head of Sales & Marketing bei Corendon Airlines. „Mit der Verbindung ab Graz stellen wir sicher, dass Reisende aus der Steiermark auch künftig von einer komfortablen Direktanbindung an das Roten Meer profitieren. Gleichzeitig bauen wir unsere Präsenz in Österreich, wo wir an fünf Flughäfen vertreten sind, weiter aus.“

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.