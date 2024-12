Mit Corendon Airlines der Kälte entfliehen

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Vulkaninsel-Wein, Höhlenrestaurants und der größte Kakteenpark Europas. Ab vier deutschen Flughäfen mehrmals pro Woche mit Corendon Airlines nonstop nach Las Palmas.

Dem tristen Grau des Winters entfliehen, Sonne tanken und bei milden Temperaturen die Seele baumeln lassen: Die Kanaren sind ein perfektes Urlaubsziel, um zum Start in das neue Jahr Energie zu tanken. Dabei sticht Gran Canaria als drittgrößte Kanareninsel besonders hervor. Denn neben Strandabenteuern stehen hier Weingenuss, Erkundungen skurriler Höhlen und der Besuch des wohl stacheligsten Naturparks auf dem Programm. Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines bringt Urlauber nonstop von Köln-Bonn, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg, teils mehrmals pro Woche, zum Flughafen von Las Palmas (LPA).

Die Insel Schluck für Schluck erkunden

Trotz der überschaubaren Größe hat Gran Canaria kulturell und kulinarisch einiges zu bieten. Vor allem im Hinblick auf die Kultivierung von Weinreben kann die Kanareninsel auf eine lange Tradition verweisen, da hier schon seit dem 15. Jahrhundert hochwertige Rebensäfte gekeltert werden. Dank des Mikroklimas rund 200 Kilometer vor der Südküste Marokkos und der nährstoffreichen Vulkanböden erreichen Winzer auf Gran Canaria eine ganz außergewöhnliche Qualität. Davon können sich Urlauber auf der Weinstraße im Nordosten überzeugen. Von Bandama bis nach Monte Lentiscal befinden sich zehn Weinkellereien, die zum Verweilen und – natürlich – zum Probieren einladen. Zu den edlen Tropfen gibt es beispielsweise das typische Fischgericht Sancocho Canario oder den kanarischen Queso de Flor, einen Käse, hergestellt mit dem Blütensaft der wilden Artischocke. Wer noch mehr über die 500-jährige Geschichte des genussvollen Kulturguts erfahren möchte, unternimmt einen Ausflug in das nahegelegene Weinmuseum von Santa Brígida. Die Tore der Casa del Vino sind montags bis freitags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Wandern und Genuss: Die Schlucht von Guayadeque

Die angenehmen Temperaturen auf Gran Canaria zur Winterzeit sind ideal für ausgedehnte Wanderungen. Natur und Kultur verbindet dabei der Pfad durch die Schlucht von Guayadeque im Osten der Insel, der durch beeindruckende Landschaften und ins Tal Cuevas Bermejas führt. Dort befinden sich mitten im Fels Wohnungen sowie eine Höhlenkirche. Im Museum Guayadeque (geöffnet dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr) erfahren Besucher mehr über das ursprüngliche Leben in diesen steinigen Behausungen und die Guanchen, die Urbevölkerung Gran Canarias. Stärken können sich Wanderer in einem der drei Höhlenrestaurants, die einheimische Speisen kredenzen: Deftige Spezialitäten wie Tintenfisch, Serrano-Schinken oder frittiertes Schweinefleisch mit Runzelkartoffeln kommen in dieser einzigartigen Kulisse auf den Tisch.

Stachelig schön: Der größte Kakteenpark Europas

Einen Ausflug der etwas anderen Art können Touristen im Cactualdea-Park bei La Aldea de San Nicolás im Westen von Gran Canaria machen. Der größte Kakteenpark Europas beherbergt mit über 1.000 verschiedenen Spezies eine beeindruckende Vielfalt dieser stacheligen Pflanzen. Auf 15.000 Quadratmetern lädt er zu ausgiebigen Erkundungstouren ein und bietet einen ganz besonderen Blick auf die einzigartige Flora der Vulkaninsel. Wer aufmerksam ist, entdeckt im Naturpark ebenfalls Höhlenwohnungen, die den der Guanchen nachempfunden sind, sowie ein modernes Amphitheater für den Kanarischen Ringkampf Lucha Canaria und für das traditionelle Stockspiel Juego del Palo. Der Park ist täglich von 10:30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet pro Person 8,50 Euro.

Corendon Airlines fliegt bis zu siebenmal pro Woche von Deutschland nach Gran Canaria. Weitere Informationen zum Flugangebot gibt es unter www.corendonairlines.com. Darüber hinaus sind Buchungen im Reisebüro sowie über die App der Airline möglich. Außerdem arbeitet der Ferienflieger eng mit vielen renommierten Reiseveranstaltern zusammen.

