Mit Corendon Airlines Curaçao entdecken

Corendon Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: Corendon)

Ab dem 14. Dezember 2026 fliegt Corendon Airlines erstmals dreimal pro Woche ab Düsseldorf nach Curaçao.

Üppig grüne Natur, farbenfrohe Häuserfassaden und eine magisch anmutende Unterwasserwelt machen Curaçao zu einem der vielseitigsten Reiseziele in der Karibik. Die Insel befindet sich rund 65 Kilometer vor der Küste Venezuelas und liegt außerhalb der Hurrikan-Zone. Damit sind Reisen das ganze Jahr über attraktiv – gerade auch im Winter, um entspannt Sonne zu tanken, Wassersport zu treiben sowie die besondere Mischung aus niederländischen, karibischen und lateinamerikanischen Einflüssen zu genießen. Ab dem 14. Dezember 2026 fliegt Corendon Airlines erstmals dreimal pro Woche ab Düsseldorf nach Curaçao.

Korallenriffe, Wracks und Meereshöhlen

Auf Curaçao spielt sich viel am und im Wasser ab. Die Insel gilt mit ihren über 70 Tauchspots als eines der schönsten Ziele in der Region für Schnorchler sowie Taucher. Viele Reviere sind so nah am Ufer, dass sie sich bequem vom Strand aus erreichen lassen. Zum Beispiel der Tugboat Beach in der Caracas Bay im Südosten. Der Tauch- und Schnorchelspot ist vor allem wegen des Wracks eines alten Schleppers populär, das in etwa fünf Metern Tiefe nur wenige Schwimmzüge vom Ufer entfernt liegt; von Korallen bewachsen, ist es heute Heimat zahlreicher Meeresbewohner. Ein weiteres Highlight ist der Blue Room, eine Küstenhöhle im Westen Curaçaos. Besucher gelangen schnorchelnd durch eine niedrige Öffnung ins Innere, wo das einfallende Sonnenlicht auf das Wasser trifft und das Gewölbe in intensiven Blautönen schimmern lässt.

Bunte Fassaden und lebendige Straßen

Nahe dem historischen Zentrum der Hauptstadt Willemstad, die seit 1997 zum UNESCO-Welterbe gehört und für ihre niederländische Kolonialarchitektur bekannt ist, befindet sich das Trendviertel Pietermaai. Das ehemalige Wohngebiet ist heute eine beliebte Adresse für Boutique-Hotels, Cafés, Restaurants und Bars. Rund um die Nieuwestraat prägen pastellfarbene Häuser, kleine Galerien, inhabergeführte Geschäfte und Street-Art das Bild. Am Abend füllen sich dort die Straßen und Terrassen mit Gästen, die karibische Küche probieren, Cocktails trinken und Livemusik hören möchten.

Nationalparks, Berge und Höhlen

Außerhalb von Willemstad eröffnet sich eine abwechslungsreiche Landschaft aus Nationalparks, Höhlen und Küstenabschnitten, die sich auf kurzen Wanderungen erkunden lässt. Besonders deutlich wird die Vielfalt im Shete Boka National Park. Entlang des rund zehn Kilometer langen Ufers liegen mehrere kleine Buchten, in denen das Meer mit großer Kraft auf die Felsen trifft. Dazu gehört Boka Tabla, eine steinige Bucht mit Meeresgrotte, die über Stufen erreichbar ist. Hier prallen die Wellen gegen die Höhlenwände und lassen Wasserfontänen hoch aufspritzen. Wer anschließend den Pfaden entlang der Kalksteinklippen folgt, wird an den Aussichtspunkten mit einem weiten Blick über die Nordseite der Insel belohnt.

Im Nordwesten erstreckt sich der Christoffel National Park. Der über 370 Meter hohe Christoffelberg bildet den höchsten Punkt Curaçaos. Besonders in den frühen Morgenstunden lohnt sich der Aufstieg, da man vom Gipfel aus weite Teile Curaçaos und die Küste überblicken kann. Auf Wanderungen lassen sich Kakteen, wilde Orchideen, verschiedene Vogelarten und mit etwas Glück der seltene Curaçao-Weißwedelhirsch entdecken.

Auch die Hato Caves nördlich von Willemstad ermöglichen faszinierende Einblicke in die Naturgeschichte. Als die Kalksteinkavernen vor Millionen von Jahren entstanden, waren sie noch von Meerwasser bedeckt; sie lassen sich heute trockenen Fußes bei Führungen besichtigen. Das rund 4.900 Quadratmeter große Höhlensystem präsentiert Kalksteinformationen, Wasserbecken und kleine Wasserfälle. Ein besonderer Hingucker ist die sogenannte Madonna-Statue, eine natürliche Felsformation, deren Silhouette an die Jungfrau Maria erinnert.

Bequeme Fluganreise nonstop ab Düsseldorf

Ab dem 14. Dezember 2026 ist Curaçao von Deutschland, Österreich und der Schweiz noch einfacher erreichbar. Corendon Airlines fliegt während der Wintersaison jeden Montag, Donnerstag und Samstag nonstop von Düsseldorf auf die Karibikinsel. Dabei kommt ein Airbus A330-300 zum Einsatz, bei dem die Passagiere die Wahl zwischen Business Class (30 Plätze), Economy Plus (16 Plätze) und Economy Class (239 Plätze) haben. In allen Klassen sind Frühstück, Snacks sowie Wasser, Softdrinks, Kaffee und Tee inklusive. Darüber hinaus können die Gäste im Air Bistro weitere Speisen und Getränke erwerben.

Die Flüge sind im Reisebüro sowie über die Website www.corendonairlines.com buchbar. Außerdem haben zahlreiche namhafte Reiseveranstalter das neue Angebot in ihr Portfolio aufgenommen.

Über Corendon Airlines

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.