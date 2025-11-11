Mit Condor von Stuttgart nach Dubai

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor hat am 3. November 2025 die Verbindung vom Flughafen Stuttgart nach Dubai aufgenommen.

Die Flüge ab dem Flughafen Stuttgart (STR) gehen viermal wöchentlich jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags in Richtung Dubai und zurück nach Stuttgart. Dubai in den Vereinigten Arabischen Emirate ist mit seinem warmen Klima ein beliebtes Winterziel. Gleichzeitig bieten sich Passagieren via dem Emirates Drehkreuz Dubai zahlreiche Umsteigemöglichkeiten auf Flüge in alle Teile der Welt.