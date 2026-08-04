Mit Condor von Frankfurt nach Tel Aviv

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor hat am vergangenen Samstag erfolgreich den Erstflug ihrer neuen täglichen Verbindung zwischen Frankfurt (FRA) und Tel Aviv (TLV) durchgeführt.

Mit der Landung des Fluges am Ben-Gurion-Flughafen hat die deutsche Fluggesellschaft den planmäßigen Flugbetrieb zur neuen Destination aufgenommen und erweitert damit ihr Streckennetz um eine weitere attraktive Destination. Auf der Strecke werden A320-Flugzeuge eingesetzt, die Gästen Economy Class sowie Business Class bieten.

Mit der neuen Verbindung zwischen Frankfurt und Tel Aviv erweitern wir unser Streckennetz um eine attraktive Destination in einer für Condor strategisch wichtigen Region. Unsere Gäste profitieren von einer komfortablen Nonstop-Verbindung ab Frankfurt sowie von nahtlosen Anschlussmöglichkeiten aus unserem internationalen Streckennetz nach Israel. Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns darauf, künftig noch mehr Gäste an Bord willkommen zu heißen,

sagt Peter Gerber, CEO von Condor.

Die neue Verbindung wird täglich angeboten. Der Hinflug startet jeweils am Nachmittag in Frankfurt, der Rückflug erfolgt am darauffolgenden Morgen ab Tel Aviv. Durch die Einbindung in das Condor Streckennetz profitieren Gäste aus ganz Deutschland sowie zahlreichen europäischen Städten von komfortablen Umsteigemöglichkeiten über Frankfurt nach Israel. Gleichzeitig eröffnet die Verbindung Reisenden aus Israel einen einfachen Zugang zu beliebten Urlaubszielen in Europa, Nordamerika und der Karibik.