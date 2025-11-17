Mit Condor von Frankfurt nach London

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor erweitert ihr Streckennetz um eine der bedeutendsten Metropolen Europas: Ab April 2026 verbindet die Airline dreimal täglich Frankfurt mit London Gatwick (LGW).

Damit wird die britische Hauptstadt erstmals Teil des Condor-Streckennetzes, ideal für Business-Trips und Wochenendreisen. Die Flüge sind buchbar online unter https://www.condor.com, telefonisch oder in allen Reisebüros.

Peter Gerber, CEO von Condor: „Mit London Gatwick ergänzen wir unser City-Netzwerk um eine weitere spannende Metropole und bieten Geschäftsreisenden wie Städteurlaubenden noch mehr Möglichkeiten. Mit der Aufnahme dieser Verbindung setzen wir ein weiteres Zeichen für unser Wachstum im europäischen Markt.“

Jonathan Pollard, Chief Commercial Officer von London Gatwick: „Wir heißen Condor am Flughafen London Gatwick herzlich willkommen. Die neue Verbindung nach Frankfurt bietet Passagieren aus London und dem Südosten Englands eine bedeutende Anbindung an eines der wichtigsten Finanzzentren Europas. Frankfurt überzeugt nicht nur als internationaler Wirtschaftsstandort, sondern auch durch sein herausragendes kulturelles Angebot. Mit drei täglichen Flügen stellt Condor eine hervorragende Verbindung für Geschäfts- und Urlaubsreisende sicher.“

London zählt zu den bedeutendsten Wirtschafts- und Finanzzentren Europas und ist zugleich ein beliebtes Ziel für Städtereisende. Die neue Verbindung nach London Gatwick bietet Geschäftsreisenden optimale Anbindung an den Großraum London sowie flexible Optionen für Tages- und Kurzaufenthalte. Gleichzeitig profitieren Freizeitreisende von einer attraktiven Verbindung für Wochenendtrips in eine der meistbesuchten Metropolen Europas.

Condor