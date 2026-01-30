Mit Condor von Frankfurt nach Kairo

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor erweitert ihr internationales Angebot und startet ab Mai 2026 tägliche Flüge von Frankfurt (FRA) in die ägyptische Hauptstadt Kairo (CAI).

Damit ergänzt die Airline ihr Streckennetz gezielt um eine wirtschaftlich und touristisch bedeutende Metropole im Nahen Osten. Die Verbindung wird mit einem Airbus A320 bedient. Gäste profitieren von komfortablem Reisen mit ergonomischen Sitzen, einem flexiblen Tarifmodell sowie optionalen Zusatzleistungen. Flüge werden ab dieser Woche buchbar sein, teilte die Airline mit.

„Kairo ist ein faszinierendes Ziel mit großer wirtschaftlicher und kultureller Bedeutung. Mit der neuen täglichen Verbindung investieren wir bewusst in einen Markt mit langfristigem Potenzial und schaffen zusätzliche Anbindungsmöglichkeiten über Frankfurt“, sagt Peter Gerber, CEO von Condor. „Die Strecke stärkt unser Netzwerk sowohl im Geschäfts- als auch im Tourismus- und Umsteigeverkehr.“

Mit über 20 Millionen Einwohnern in der Metropolregion zählt Kairo zu den bedeutendsten urbanen Zentren Nordafrikas. Die Stadt zieht jährlich Millionen Reisende an – sei es zum neu eröffneten Grand Egyptian Museum, zu den weltberühmten Pyramiden von Gizeh oder als Ausgangspunkt für Nilkreuzfahrten in das Tal der Könige. Mit der neuen Verbindung nach Kairo setzt Condor konsequent ihren Kurs zur gezielten Stärkung des internationalen Streckennetzes fort.

Condor