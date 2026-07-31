Mit Condor von Frankfurt nach Chicago

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor nimmt ab dem Sommer 2027 nonstop Flüge zwischen den Metropolflughäfen von Frankfurt und Chicago auf.

Condor verbindet Frankfurt ab 14. Mai 2027 täglich nonstop mit Chicago (ORD). Die saisonale Verbindung bis zum 12. September 2027 erweitert das Nordamerika-Streckennetz der Airline um einen der wichtigsten Luftverkehrs- und Wirtschaftsstandorte Nordamerikas.

Chicago zählt zu den größten Städten der Vereinigten Staaten und ist ein internationales Zentrum für Handel, Industrie, Finanzen und Kultur. Gleichzeitig lebt dort eine der größten deutschstämmigen Communities des Landes. Als eines der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze Nordamerikas bietet Chicago hervorragende Weiterreisemöglichkeiten innerhalb der USA und ist zugleich ein attraktives Reiseziel. Besucher erwarten weltberühmte Architektur, renommierte Museen, eine vielfältige Gastronomieszene, zahlreiche Musik- und Kulturangebote sowie die einzigartige Lage am Lake Michigan. Darüber hinaus eignet sich die Metropole ideal als Ausgangspunkt für Reisen in den gesamten Mittleren Westen der Vereinigten Staaten.

„Chicago ist eine ideale Ergänzung unseres Nordamerika-Netzwerks und ein Markt mit großem Potenzial, sowohl im touristischen Segment als auch für Geschäftsreisende. Mit der neuen Verbindung schaffen wir für unsere Gäste einen attraktiven Zugang zu einer der wichtigsten Metropolregionen der USA und eröffnen gleichzeitig Reisenden aus Chicago komfortable Verbindungen nach Europa über unser Drehkreuz in Frankfurt“, so Peter Gerber, CEO Condor.

Die neue Verbindung bietet Reisenden aus den USA eine nahtlose Verbindung nach Europa während der Sommermonate. Gleichzeitig profitieren Gäste, die Familie, Freunde oder Geschäftspartner im Großraum Chicago besuchen, von komfortablen Nonstop-Flügen ab Frankfurt. Über das Drehkreuz Frankfurt stehen zudem zahlreiche Anschlussmöglichkeiten zu europäischen Destinationen im Condor Streckennetz sowie zu weltweiten Zielen der Partnerfluggesellschaften zur Verfügung.

Ab Sommer 2027 nahtlose Umsteigeverbindungen dank Terminal 3

Zum Sommerflugplan 2027 nutzt Condor zudem das neue Terminal 3 am Flughafen Frankfurt. Das hochmoderne Terminal bietet Reisenden eine zeitgemäße Infrastruktur mit kurzen Wegen, einer großzügigen Gestaltung und optimierten Abläufen. Insbesondere Umsteigepassagiere profitieren von effizienten Transferprozessen und komfortablen Anschlüssen zwischen Langstrecken- und Europaflügen. Gemeinsam mit dem attraktiven Condor Streckennetz und den Partnerfluggesellschaften entsteht so ein nahtloses Reiseerlebnis über das Drehkreuz Frankfurt.

A330neo Komfort auf allen Flügen in die nordamerikanische Metropole

Auf der Strecke kommt die A330neo zum Einsatz, das Flaggschiff der Condor Langstreckenflotte. Das moderne Langstreckenflugzeug bietet Gästen in allen Reiseklassen ein hochwertiges Reiseerlebnis mit einer besonders leisen Kabine, großzügigem Raumgefühl und einem modernen Bordprodukt. In der Business Class genießen Gäste höchsten Komfort mit bis zu 1,99m Liegesitzen, direktem Zugang zum Gang von jedem Platz sowie einem umfassenden Premium-Service. Die Premium Economy Class bietet mehr Beinfreiheit mit einem größeren Sitzabstand sowie zusätzliche Annehmlichkeiten für noch entspannteres Reisen. Inflight-Entertainment und WLAN an Bord ergänzen den Reisekomfort. Gleichzeitig zeichnet sich die A330neo durch einen deutlich geringeren Treibstoffverbrauch und reduzierte CO₂-Emissionen gegenüber der Vorgängergeneration aus.

Tickets sind wie gewohnt online direkt bei Condor unter www.condor.com oder in allen Reisebüros verfügbar.