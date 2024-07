Mit Condor von Dortmund nach Mallorca

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor ist am Samstag, den 6. Juli 2024, zum ersten Mal vom Dortmund Airport in Richtung Palma de Mallorca abgehoben.

Der Erstflug markiert für den Flughafen nicht nur den Startpunkt von drei zusätzlichen wöchentlichen Flügen auf die Baleareninsel, sondern auch den Beginn einer neuen Partnerschaft und somit einer weiteren Airline für die Passagiere des Dortmund Airport. Die Condor-Flüge nach Palma werden je montags, donnerstags und samstags durchgeführt.

Mit dieser Neuerung fliegen fortan drei Airlines ab Dortmund auf die spanische Sonneninsel. Condor ergänzt das bereits bestehende Mallorca-Angebot von Eurowings und Ryanair, sodass Palma insgesamt bis zu zwanzigmal die Woche angeflogen wird. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Condor eine weitere Fluggesellschaft in unser Airline-Angebot aufnehmen dürfen“, so Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Die Verbindung nach Palma ist ein guter Start für die Partnerschaft, da Mallorca seit Jahren eines der beliebtesten Ganzjahresreiseziele am Dortmund Airport ist – sowohl für Pauschal- als auch für Individualreisende. Auf lange Sicht würden wir das Condor-Streckennetz am Dortmund Airport gerne im Rahmen der Wünsche unserer Reisenden ausbauen.“

Das nachfragestarke Urlaubsparadies Mallorca hat für Reisende aller Art etwas zu bieten: Badeurlauber können sich in den Sommermonaten bei durchschnittlichen Temperaturen von 25 Grad an den zahlreichen türkisblauen Buchten erfreuen, Sportbegeisterte finden eine Vielzahl an Wanderrouten und ein actionreiches Aktivitätsangebot und Partyliebhaber können den Ballermann direkt in der Hauptstadt ansteuern.

Flughafen Dortmund