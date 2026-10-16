Mit Condor von Berlin nach Abu Dhabi

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Condor verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg ab sofort täglich mit Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Fluggesellschaft führt die Flüge in die Golfregion im Codeshare mit Etihad Airways durch. Mit der neuen Langstreckenverbindung wird das Streckenangebot am BER um ein bedeutendes Drehkreuz zwischen Europa, Asien und Afrika erweitert. Reisende profitieren von täglichen Direktflügen in die Golfregion und nahtlosen Umsteigeverbindungen zwischen dem Condor- und Etihad-Netzwerk, beispielsweise nach Bangkok in Thailand, Sydney in Australien oder Hanoi in Vietnam.

Mit der täglichen Verbindung zwischen Berlin und Abu Dhabi erweitern wir unser Langstreckennetz um eine wichtige Destination und stärken gleichzeitig die internationale Anbindung der Hauptstadtregion. Gemeinsam mit unserem Codeshare-Partner Etihad Airways bieten wir unseren Gästen nicht nur einen attraktiven Direktflug nach Abu Dhabi, sondern auch nahtlose Anschlussverbindungen zu zahlreichen Zielen in Asien, Australien und Afrika. Diese enge Zusammenarbeit verbindet die Stärken beider Netzwerke und eröffnet unseren Gästen zusätzliche Reisemöglichkeiten für Urlaubs- und Geschäftsreisen,

so Dr. Pierre Dominique Prümm, CCO Condor.

Wir freuen uns sehr, Condor in Abu Dhabi willkommen zu heißen und mit dieser Partnerschaft unser Angebot auf dem deutschen Markt zu stärken. Unsere Streckennetze ergänzen sich ideal: Gemeinsam bieten wir Fluggästen in Berlin ganzjährig tägliche Flüge nach Abu Dhabi und bequeme Anschlussverbindungen im gesamten Streckennetz von Etihad. Für unser Angebot in Deutschland ist das eine wertvolle Ergänzung, und diese Partnerschaft möchten wir gemeinsam weiter ausbauen,

sagt Lena Havia, Vice President Alliances & Joint Ventures, Etihad Airways.

Mit der Langstreckenverbindung nach Abu Dhabi wird die internationale Erreichbarkeit der Hauptstadtregion verbessert und über das Drehkreuz von Etihad Airways sind zahlreiche zusätzliche Reise- und Geschäftsmöglichkeiten in Richtung Asien und Australien erschlossen. Davon profitieren sowohl die Menschen und Unternehmen in Berlin und Brandenburg als auch internationale Gäste, die unsere Region besuchen,

sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Flugplan im Detail

Die Flüge starten täglich um 16:40 Uhr am BER und erreichen Abu Dhabi nach sechs Stunden und 20 Minuten Flugzeit um 01:00 Uhr am Folgetag. In der Gegenrichtung verlassen die Condor-Flugzeuge Abu Dhabi um 02:15 Uhr und landen nach sieben Stunden Flugzeit um 07:15 Uhr am BER.

Der Zeitunterschied zwischen der Hauptstadtregion und Abu Dhabi beträgt aktuell zwei Stunden und erhöht sich mit der Umstellung auf die Winterzeit in Deutschland ab dem 25. Oktober 2026 auf drei Stunden. Mit Beginn des Winterflugplans ändern sich die Flugzeiten des Hinflugs. Ab BER geht es dann jeweils um 10:00 Uhr in Richtung Abu Dhabi, wo die Ankunft um 19:20 Uhr Ortszeit erfolgt. Der Rückflug erreicht den BER bereits um 06:20 Uhr. Auf der Strecke kommt ein Airbus A320neo mit 180 Sitzplätzen zum Einsatz.