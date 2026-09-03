Mit Condor und Qantas zu mehr Reisezielen

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Condor und die australische Fluggesellschaft Qantas starten eine neue Partnerschaft und schaffen damit zusätzliche Reisemöglichkeiten zwischen Australien und Neuseeland sowie Europa und darüber hinaus.

Im Rahmen der Zusammenarbeit können Mitglieder des Qantas Frequent Flyer Programms ihre Qantas Points ab sofort für Prämienflüge mit Condor einlösen. Verfügbar sind Prämienflüge in der Economy Class, Premium Economy Class und Business Class.

Neben der Zusammenarbeit im Frequent Flyer Programm umfasst die Kooperation auch eine Interline Partnerschaft, die die Streckennetze von Condor und Qantas miteinander verbindet. An wichtigen internationalen Drehkreuzen wie Bangkok, Johannesburg, Los Angeles, San Francisco, New York, Vancouver, Paris und Rom überschneiden sich die Netzwerke beider Airlines. Dadurch entstehen für Gäste zusätzliche Reisemöglichkeiten zwischen Australien und Neuseeland sowie Europa und darüber hinaus. Auf durchgehend gebuchten Verbindungen kann das Gepäck bequem bis zum Zielflughafen durchgecheckt werden, was das Reisen mit beiden Airlines noch komfortabler macht.

„Mit Qantas gewinnen wir einen starken Partner, mit dem wir unseren Gästen und den Mitgliedern des Qantas Frequent Flyer Programms neue Reisemöglichkeiten eröffnen. Die Partnerschaft verbindet die Streckennetze von Qantas und Condor und schafft attraktive Verbindungen zwischen Australien und Neuseeland sowie Europa und darüber hinaus. Gleichzeitig können Qantas Frequent Flyer ihre Punkte künftig auf Condor Flügen einlösen. Mit unserem vielseitigen Streckennetz, unserer modernen Flotte und unserem hochwertigen Bordprodukt freuen wir uns darauf, künftig noch mehr Qantas Gäste an Bord von Condor begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Pierre Dominique Prümm, Chief Commercial Officer von Condor.

Auch Andrew Glance, CEO Qantas Loyalty, unterstreicht die Bedeutung Europas für die Mitglieder des Vielfliegerprogramms: „Europa gehört für unsere Frequent Flyer konstant zu den gefragtesten Reiseregionen. Im vergangenen Jahr haben so viele Mitglieder wie nie zuvor ihre Punkte für internationale Prämienflüge eingelöst.“

„Unsere Partnerschaft mit Condor ist eine attraktive Erweiterung unseres Programms und startet zu einem Zeitpunkt, an dem viele unserer Mitglieder bereits ihre nächste Europareise planen. Ob Inselhopping in Griechenland, Sonne auf Mallorca oder die kroatische Küste, die Partnerschaft bietet unseren Frequent Flyern eine deutlich größere Auswahl und direkten Zugang zu einigen der beliebtesten Urlaubsziele Europas auch abseits der großen Hauptstädte“, so Glance weiter.

Qantas Frequent Flyer erhalten durch die Partnerschaft Zugang zu Prämienflügen im Condor Streckennetz. Condor fliegt zu mehr als 90 Zielen in Europa, im Mittelmeerraum, in Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik. Über internationale Umsteigepunkte können Reisende aus Australien und Neuseeland das Condor Netzwerk erreichen und ihre Reise zu zahlreichen Zielen fortsetzen.

Condor baut internationales Partnernetzwerk weiter aus

Die neue Zusammenarbeit mit Qantas ist Teil des kontinuierlichen Ausbaus des internationalen Partnernetzwerks von Condor. Seit Beginn dieses Jahres hat Condor Interline Vereinbarungen mit Etihad Airways, EVA Air, Saudia, Air Astana, Japan Airlines, Hainan Airlines, Cathay Pacific, Uzbekistan Airways und Qantas Airways geschlossen. Auch die Zusammenarbeit mit Thai Airways startet zum 1. September 2026 und bietet Gästen somit optimale Reisemöglichkeiten in Asien.

Durch die neuen Partnerschaften erweitert Condor die Anschlussmöglichkeiten für ihre Gäste und verknüpft das eigene Streckennetz noch stärker mit wichtigen internationalen Märkten und Destinationen in Asien, Australien, Neuseeland und dem Nahen Osten.

Flüge mit Condor und allen Partnerairlines können online unter www.condor.com mit flexiblen Optionen oder in allen Reisebüros gebucht werden.

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