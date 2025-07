Mit Condor nach Hainan

Airbus A330neo von Condor startet zum Erstflug (Foto: Airbus)

Mit dem Condor Erstflug nach Sanya auf der chinesischen Insel Hainan erweitert die Airline ihr Streckennetz um ein neues Ziel im asiatisch-pazifischen Raum.

Flug DE2362 startete am Samstagabend, den 26. Juli 2025, am Flughafen Frankfurt (FRA) und landete am 27. Juli 2025 nach einem Zwischenstopp in Bangkok (BKK) am Sanya Phoenix International Airport (SYX). Die Ankunft des Erstfluges wurde in Sanya mit einer Willkommenszeremonie gefeiert.

Condor bietet die neue Verbindung im Sommer dreimal wöchentlich an, mit Abflügen ab Frankfurt immer montags, dienstags und samstags. Der Flugverlauf umfasst einen kurzen Zwischenaufenthalt in Bangkok, bevor es weiter nach Sanya geht. Auf der gesamten Strecke fliegen Gäste an Bord des modernen und effizienten Airbus A330neo in drei komfortablen Reiseklassen.

„Mit der neuen Verbindung nach Sanya baut Condor ihr Langstreckennetz in Asien weiter strategisch aus“, so Heiko Holm, Geschäftsführer und CTO Condor. „In enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Sanya Phoenix International Airport und dem Sanya Tourism Board ist es gelungen, ein attraktives Angebot für Reisende aus Europa zu schaffen und gleichzeitig chinesischen Gästen neue Reisemöglichkeiten in unser europäisches Streckennetz zu eröffnen.“

Im März 2025 unterzeichneten Condor, das Sanya Tourism Board und der Sanya Phoenix International Airport ein gemeinsames Memorandum of Understanding (MOU). Die Vereinbarung umfasst neben der Aufnahme der Flugverbindung auch ein gemeinschaftliches Engagement für die Förderung des verantwortungsvollen Tourismus sowie den Erhalt der reichen Kultur der Destination.

