Mit China Southern flogen mehr Passagiere

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat September 2018 insgesamt 11,506 Millionen Passagiere, das waren 9,8 Prozent mehr als im September 2017.

China Southern konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 11,4 Prozent auf 21,339 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,3 Prozent auf 25,995 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,6 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um drei Prozent auf 157,28 Tausend Tonnen verbessert.

China Southern konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 104,583 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 11,4 Prozent.