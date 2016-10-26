Mit China Southern flogen mehr Passagiere

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Mit China Southern flogen im Berichtsmonat September 2016 insgesamt 9,674 Millionen Passagiere, das waren 5,2 Prozent mehr als im September 2015.

China Southern konnte im September erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresseptember um 7,7 Prozent auf 17,349 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 5,8 Prozent auf 21,464 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 1,9 Prozent auf 145,610 Tausend Tonnen verbessert.

China Southern konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 85,639 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von drei Prozent.