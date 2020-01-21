Mit China Southern A380 nach London

China Southern Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

China Southern Airlines wird ab dem 18. Juni 2020 zwischen Peking Daxing und London Heathrow mit einem Airbus A380 verkehren.

Der Airbus A380 von China Southern wird zwischen den beiden Grossflughäfen Peking Daxing und London Heathrow täglich eingesetzt. Der Flug CZ607 verlässt Peking jeweils um 14:30 Uhr Lokalzeit und kommt in London um 18:45 Uhr Lokalzeit an. CZ608 startet dann jeweils um 22:10 Uhr Lokalzeit in London und landet am nächsten Tag um 15:25 Uhr Lokalzeit in Peking.

China Southern hat Ende 2019 das SkyTeam verlassen und sich neu der Allianz OneWorld angeschlossen. Es ist noch nicht ersichtlich, ob die neue Airbus A380 Verbindung zwischen Peking und London als Codeshare mit British Airways angeboten wird.