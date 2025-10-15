Mit Chair Airbus A320 ab Bern
Ab April 2026 nimmt Belpmoos Reisen die Feriendestination Jerez de la Frontera in Andalusien ab dem Flughafen Bern wieder in den Flugplan auf. Chair setzt dabei auf den Airbus A320.
Die Flüge in den Südwesten Andalusiens werden von der Schweizer Fluggesellschaft Chair Airlines durchgeführt – jeweils im April, Mai, September und Oktober, wie der Reiseveranstalter mitteilte.
Zum Einsatz komme ein Airbus A320, das grösste Passagierflugzeug, das je im Rahmen eines regelmässigen Linien- oder Charterfluges ab Bern betrieben wurde, teilt Belpmoos Reisen weiter mit. Die Verbindung ermögliche direkte Ferienflüge in eine der schönsten Regionen Spaniens – ideal für Badeferien an der Costa de la Luz, Städtereisen in Cádiz und Sevilla sowie für kulturelle und kulinarische Rundreisen. Der Flugplan sieht jeden Dienstag Flüge vom 7. April bis am 26. Mai und vom 8. September bis am 27. Oktober 2026 vor, Abflug in Bern ist um 8 Uhr, Ankunft in Jerez um 10.30 Uhr.
«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Chair Airlines und die Möglichkeit, dieses attraktive Reiseziel wieder direkt ab Bern anbieten zu können,» sagt José González, CEO von Belpmoos Reisen. «Mit Belpmoos Reisen haben wir einen engagierten Partner für den Standort Bern gefunden. Gemeinsam ermöglichen wir komfortable Direktflüge in eine Region, die für Schweizer Reisende viel zu bieten hat», sagt Shpend Ibrahimi, CEO von Chair Airlines.
SkyNews