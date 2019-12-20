Mit Cathay flogen weniger Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Cathay Pacific hat im Berichtsmonat November 2019 insgesamt 2,624 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Minus von neun Prozent.

Die schlechteren Zahlen sind durch die anhaltenden Bürgerproteste in Hongkong zu erklären. Das Angebot wurde um 1,5 Prozent auf 12,410 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut. Die Nachfrage verschlechterte sich um 5,3 Prozent auf 9,935 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 3,2 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent zurückgegangen.

Die transportierte Fracht hat sich um 3,9 Prozent auf 177.964 Tonnen verschlechtert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Cathay Pacific und Dragonair 32,238 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 0,4 Prozent.