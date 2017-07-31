Mit Cathay flogen weniger Passagiere
Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2017 insgesamt 2,810 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Abnahme von 2,1 Prozent.
Das Angebot wurde bei den beiden Fluggesellschaften aus Hongkong um 1,6 Prozent auf 12,327 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um ein Prozent auf 10,487 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 85,1 Prozent abgeschwächt. Die transportierte Fracht ist um 12,8 Prozent auf 170.476 Tonnen stark gewachsen, die Frachtauslastung lag bei 68,3 Prozent, was einer Verbesserung von vier Prozentpunkten entspricht.
Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific und Dragon 17,163 Millionen Passagiere, 0,5 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2016.