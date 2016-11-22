Mit Cathay flogen weniger Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Oktober 2016 insgesamt 2,760 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Minus von 2,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,2 Prozent auf 12,335 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,9 Prozent auf 10,057 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die Auslastung der Flüge ist gegenüber dem Vorjahresoktober um 2,6 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent zurückgegangen.

Die transportierte Fracht hat sich um 5,3 Prozent auf 172.385 Tonnen verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte Cathay Pacific 28,727 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent.