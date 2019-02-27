Mit Cathay flogen mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Januar 2019 insgesamt 3,127 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Das Angebot wurde bei der Fluggesellschaft aus Hongkong um 7,1 Prozent auf 14,004 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 9,5 Prozent auf 12,053 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 1,9 Prozentpunkte auf 86,1 Prozent verbessert.

Die transportierte Fracht ist um 3,4 Prozent auf 166.735 Tonnen leicht zurückgegangen.

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2018 insgesamt 34,126 Millionen Fluggäste, das waren 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.