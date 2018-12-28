Mit Cathay flogen mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350-900 first Take Off (Foto: Airbus)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat November 2018 insgesamt 2,883 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 1,4 Prozent.

Das Angebot wurde um 4,5 Prozent auf 12,593 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um vier Prozent auf 10,486 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,3 Prozentpunkte auf 83,3 Prozent zurückgegangen.

Die transportierte Fracht hat sich um 1,3 Prozent auf 185.135 Tonnen verschlechtert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Cathay Pacific und Dragonair 32,362 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,9 Prozent.