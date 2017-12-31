Mit Cathay flogen mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350 (Foto: Cathay Pacific)

Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat November 2017 insgesamt 2,844 Millionen Passagiere transportiert, gegenüber dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Plus von 7,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 6,4 Prozent auf 12,052 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozent auf 10,081 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge ist verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,1 Prozentpunkte auf 83,6 Prozent angestiegen.

Die transportierte Fracht hat sich um zwölf Prozent auf 187.545 Tonnen verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Cathay Pacific und Dragonair 31,768 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,3 Prozent.