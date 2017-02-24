Mit Cathay flogen mehr Passagiere

Cathay Pacific Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Januar 2017 insgesamt 2,967 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einer Zunahme von 2,4 Prozent.

Das Angebot wurde um 1,3 Prozent auf 12,741 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 11,019 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,5 Prozentpunkte auf 86,5 Prozent verbessert.

Die transportierte Fracht konnte um 2,3 Prozent auf 151.133 Tonnen gesteigert werden, die Frachtauslastung lag bei 61,9 Prozent, was einer Verbesserung von 0,3 Prozentpunkten gleich kommt.

Mit Cathay Pacific und Dragonair flogen im Berichtsjahr 2016 insgesamt 34,126 Millionen Fluggäste, das waren 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.