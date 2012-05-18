Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat April 2012 2,522 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresapril entspricht dies einer Zunahme von 11,7 Prozentpunkten.

Das Angebot wurde um 8,2 Prozentpunkte auf 10,859 Milliarden Sitzplatzkilometer erweitert. Die Nachfrage verbesserte sich um 11,9 Prozentpunkte auf 9,020 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung der Flüge hat sich gegenüber dem Vorjahresapril um 2,8 Prozentpunkte auf solide 83,1 Prozent verbessert. Die transportierte Fracht ist um 11 Prozentpunkte auf 124.531 Tonnen eingebrochen, die Frachtauslastung lag bei 63,3 Prozent, was einer Verschlechterung von fünf Prozentpunkten gleichkommt.