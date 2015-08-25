Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere

Boeing 747-8F Cathay Pacific Cargo (Foto: Boeing)

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juli 2015 2,985 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 6,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 6,2 Prozent auf 12,399 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 7,9 Prozent auf 10,789 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 1,4 Prozentpunkte auf durchschnittlich 87 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht konnte um 0,5 Prozent auf 147.545 Tonnen leicht wachsen.

Von Januar bis Juli flogen mit Cathay Pacific 19,785 Millionen Passagiere, 8,5 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten 2014.