Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juli 2014 2,792 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Zunahme von 4,2 Prozent.

Das Angebot wurde um 5,9 Prozent auf 11,680 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 6,6 Prozent auf 9,997 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 0,6 Prozentpunkte auf durchschnittlich 85,6 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist mit 19,4 Prozent auf 146.745 Tonnen stark gewachsen, die Frachtauslastung lag bei 64,7 Prozent, was einer Verbesserung von 4,4 Prozentpunkten entspricht. Von Januar bis Juli flogen mit Cathay Pacific 18,229 Millionen Passagiere, 6,1 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten 2013.