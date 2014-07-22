Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere
22.07.2014 BGRO
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2014 2,612 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 5,1 Prozent.Das Angebot wurde um 6,9 Prozent auf 11,073 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht. Die Nachfrage hat sich um 8,2 Prozent auf 9,507 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um einen Prozentpunkt auf durchschnittlich 85,9 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist um fünfzehn Prozent auf 140.444 Tonnen stark gewachsen, die Frachtauslastung lag bei 64,9 Prozent, was einer Verbesserung von 3,2 Prozentpunkten entspricht. Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific 15,339 Millionen Passagiere, 16,4 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2013.