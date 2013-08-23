Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere

Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juli 2013 2,679 Millionen Fluggäste transportiert, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einer Zunahme von 6,9 Prozent.

Das Angebot wurde um 0,1 Prozent auf 11,026 Milliarden Sitzplatzkilometer vergrössert. Die Nachfrage hat sich um 4,9 Prozent auf 9,375 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um 3,9 Prozentpunkte auf durchschnittlich 85,0 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist mit 1,9 Prozent auf 122.920 Tonnen erneut zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 60,3 Prozent, was einer Verschlechterung von 4,4 Prozentpunkten entspricht. Von Januar bis Juli flogen mit Cathay Pacific 17,176 Millionen Passagiere, 2,1 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten 2012.