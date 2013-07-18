Mit Cathay Pacific flogen mehr Passagiere
Hongkongs Fluggesellschaften Cathay Pacific und Dragonair haben im Berichtsmonat Juni 2013 2,485 Millionen Fluggäste transportiert, gegenüber dem Vorjahresjuni entspricht dies einer Zunahme von 2,9 Prozent.
Das Angebot wurde um 2,1 Prozent auf 10,354 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert. Die Nachfrage hat sich um 0,2 Prozent auf 8,787 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung der Flüge konnte um zwei Prozentpunkte auf durchschnittlich 84,9 Prozent gesteigert werden. Die transportierte Fracht ist mit 4,3 Prozent auf 122.170 Tonnen erneut stark zurückgegangen, die Frachtauslastung lag bei 61,7 Prozent, was einer Verschlechterung von vier Prozentpunkten entspricht. Von Januar bis Juni flogen mit Cathay Pacific 14,497 Millionen Passagiere, 1,3 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2012.