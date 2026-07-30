Mit British von Köln Bonn nach London

Flughafen Köln Bonn BA Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

British Airways nimmt ab dem 23. November 2026 Flüge zwischen dem Köln Bonn Airport und London-Heathrow auf.

Die Fluggesellschaft verbindet beide Städte bis zum 28. Dezember fünfmal pro Woche und bietet Reisenden ab Köln/Bonn damit eine weitere Direktverbindung in die britische Hauptstadt. Die Flüge werden montags sowie von donnerstags bis sonntags durchgeführt.

Das Angebot von British Airways ergänzt das Streckennetz des Flughafens in einer nachfragestarken Reisezeit. Die Verbindung bietet Passagieren zusätzliche Möglichkeiten für einen Kurztrip in die britische Hauptstadt – sei es zum Besuch der Weihnachtsmärkte, zum Einkaufen oder für einen winterlichen Städtetrip. London zählt in der Advents- und Weihnachtszeit mit seinen festlich geschmückten Straßen zu den beliebtesten Zielen für eine Städtereise.

Montags und donnerstags starten die Flüge in Köln/Bonn am Abend, an den übrigen Verkehrstagen am Nachmittag. Die Flugzeit nach London beträgt knapp anderthalb Stunden. Zum Einsatz kommen Flugzeuge der Airbus-A320-Familie. Die Flüge sind bereits über die Vertriebskanäle von British Airways buchbar.

Flughafen Köln/Bonn