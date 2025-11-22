Mit British Airways von Graz nach London

British Airways Embraer 190 (Foto: Embraer)

Dreimal pro Woche fliegt die British Airways Tochter BA Euroflyer vom Flughafen Graz nun nach London Gatwick.

Am 21. November 2025 um 16:10 Uhr war es soweit: Die erste Maschine von BA Euroflyer landete aus London kommend in Graz. Die Tochtergesellschaft der British Airways, die über mehr als 20 Flugzeuge verfügt, bietet rund 45 Kurz- und Mittelstreckenflüge ab London Gatwick an. Darunter neu: Rabat in Marokko und seit heute auch Graz. Die Flüge zwischen Graz und London heben immer am Montag, Mittwoch und Freitag ab.

Rund 70 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Industrie sowie Tourismus haben sich heute am Gaz Airport eingefunden, um den Erstflug in Empfang zu nehmen.

Karen Hilton, Managing Director of BA Euroflyer: „Wir freuen uns, dass heute unser erster Flug von London Gatwick in Graz gelandet ist. Als einzige Direktverbindung zwischen den beiden Städten sind wir stolz darauf, unseren Kund:innen mehr Auswahl zu bieten – ganz gleich, ob sie geschäftlich, privat oder zum Besuch von Freunden reisen.“

Wolfgang Grimus, Geschäftsführer Graz Airport: „Das ist ein guter Tag für den Graz Airport und seine Fluggäste! Die London-Verbindung ist für alle Passagiersegmente ein großer Gewinn: Da wären natürlich Touristen und Geschäftsreisende von beiden Seiten zu nennen, aber auch das Segment vfr (visit friends & relatives / Besuch von Angehörige und Freunden), für die ein ersehntes Wiedersehen nun so viel einfacher wird.“

Lindsay Skoll, britische Botschafterin in Österreich: „Es gibt kaum etwas, das die ohnehin hervorragenden bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich besser stärkt als direkte Flugverbindungen. Von Wirtschaft über Wissenschaft bis zu Kultur und Tourismus werden sehr viele Menschen von dieser neuen Möglichkeit profitieren unkompliziert zwischen Graz und London zu reisen, denn im Süden Österreichs ist die historische Verbundenheit unserer beiden Länder besonders ausgeprägt. Wir blicken auf eine lange Geschichte der Freundschaft zurück und freuen uns, dieser dank BA Euroflyer und dem Graz Airport jetzt ein weiteres Kapitel anzufügen.“

Bürgermeisterin Elke Kahr: „Mit der Direktverbindung nach London eröffnen sich ganz viele neue Möglichkeiten für die Fluggäste aus Graz und den umliegenden Regionen. Ich freue mich, dass sich mit BA Euroflyer ein weiteres Tor öffnet und hoffe natürlich auch, dass dadurch Gäste aus Großbritannien unsere Stadt für sich entdecken.“

Landesrat Stefan Hermann: „Die Aufnahme der Flugverbindung zwischen Graz und London stellt einen wichtigen Schritt zur noch besseren Anbindung der Landeshauptstadt an die europäischen Metropolen dar. Für den Wirtschaftsstandort und die zahlreichen Leitbetriebe der Steiermark ist die regelmäßige Verbindung ein großer Pluspunkt, der neben dem touristischen Nutzen auch nachhaltig zur Stärkung der Grünen Mark und ihrer Unternehmen beitragen wird. Ein Dank ergeht in diesem Zusammenhang an alle Verantwortlichen des Graz Airport, die kontinuierlich am Ausbau des Streckenangebotes arbeiten.“

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom unterstrich die Bedeutung dieser Flugverbindung für den heimischen Wirtschaftsstandort: „Die Steiermark verdient jeden zweiten Euro im Ausland und ist stark vom internationalen Austausch sowie grenzüberschreitenden Handel abhängig. Daher freut es mich sehr, dass wir künftig eine regelmäßige Flugverbindung von Graz in die Wirtschafts- und Finanzmetropole London haben. Das ist nicht nur eine bedeutende Stärkung des Flughafens, sondern auch ein wichtiges Signal an Wirtschaft, Handel und Tourismus in der Steiermark. Ich freue mich, wenn wir schon in Kürze Gäste aus Großbritannien am Grazer Flughafen willkommen heißen dürfen!“

Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Kurt Hohensinner: „Die neue Direktverbindung von London nach Graz ist ein wichtiger Schritt zur internationalen Vernetzung unserer Stadt. Sie stärkt den Wirtschaftsstandort Graz durch eine verbesserte globale Erreichbarkeit und eröffnet zugleich neue Perspektiven für den Tourismus und unsere regionale Wirtschaft. Mit dieser Verbindung positionieren wir Graz als Tor zwischen Südosteuropa und einer der bedeutendsten Metropolen der Welt. Damit schaffen wir eine starke Verbindung für Investitionen, strategische Partnerschaften und den internationalen Austausch.

Die Stadtregierung ist auch weiterhin gefordert, industrie- und geschäftsrelevante Flugverbindungen in Graz zu etablieren, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes zu stärken.“

Sylvia Loidolt, Vorsitzende und Susanne Haubenhofer, Geschäftsführung Tourismusverband Region Graz: „Der Erstflug der Direktverbindung London Gatwick–Graz ist ein bedeutender Schritt, um Großbritannien als Markt für den Tourismus im Großraum Graz weiter zu erschließen. Gemeinsam mit Steiermark Tourismus setzen wir zielgerichtete Kampagnen und Marketingmaßnahmen um, um die Erlebnisregion Graz und die Steiermark als attraktives Ziel für britische Gäste zu positionieren. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Schritt viele neue Besucher:innen aus Großbritannien anziehen wird und freuen uns auf die kommenden Monate mit vielversprechenden Perspektiven und Möglichkeiten.“

Wolfgang Malik betont als Eigentümervertreter des Airports Graz, dass „eine direkte Linienverbindung zwischen Graz, als einer der wichtigsten Regionalflughäfen Österreichs, und der Metropole London schon lange verfolgt wurde und somit im 20. Jubiläumsjahr der Übernahme des Airports durch den Konzern Holding Graz ein wichtiger Schritt ist. Die Linie nach London mit British Airways wird die Standortqualität des Graz Airport für die steirische Wirtschaft stärken und wechselseitig attraktive Tourismusangebote ermöglichen. Mit der Koralmbahn und dem Zusammenrücken von Kärnten und Steiermark wird nicht nur die Catchment Area des Graz Airports erweitert, sondern über diese neue Verbindung ins Vereinigten Königreich die Landeshauptstadt Graz als dynamische Drehscheibe in einer South Area zusätzlich manifestiert.“

British Airways ist Mitglied der oneworld Allianz.

oneworld ist eine globale Fluggesellschaftsallianz, die 15 der weltweit führenden Airlines vereint, die sich dazu verpflichtet haben, Reisenden den höchsten Standard an Service und Komfort zu bieten. Die Mitglieder der Allianz bedienen nahezu 1.000 Ziele weltweit.