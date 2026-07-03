Mit Boeing 777 von Köln Bonn nach Antalya

Mit Boeing 777 von Köln Bonn nach Antalya (Foto: Köln Bonn Airport)

Mavi Gök Airlines, MGA setzt ab sofort am Köln Bonn Airport für seine tägliche Türkeiverbindung nach Antalya eine Boeing 777-300ER ein.

Statt wie bisher mit einer Boeing 757 wird die Strecke nach Antalya nun mit einer Boeing 777-300ER geflogen. Das Großraumflugzeug bietet mit 339 Plätzen eine um 22 Prozent höhere Sitzplatzkapazität und mehr Raum für die Reisenden. Zudem bietet das größte Flugzeug der Mavi-Gök-Flotte ein besonders komfortables Reiseerlebnis, eine moderne Ausstattung und eine angenehme Beinfreiheit. Darüber hinaus verfügt das Flugzeug über mehr als 60 Business-Class- und Premium-Economy-Sitzplätze mit besonders gehobener Ausstattung, die über die Reiseveranstalter hinzugebucht werden können. Die Sitze der Business-Class lassen sich in eine vollständig flache Possition bringen. Außerdem ist die Boeing 777-300ER, die ursprünglich für Langstrecken entwickelt wurde, ein lärmarmes Flugzeug der neuesten Generation.

Seit 2023 fliegt Mavi Gök Airlines immer im Sommerflugplan am Köln Bonn Airport. 2026 fliegt Mavi Gök Airlines bis November täglich nach Antalya.

Die Türkei ist eines der wichtigsten Zielgebiete des Köln Bonn Airport. Im Sommer heben zeitweise mehr als 200 Flüge wöchentlich zu türkischen Zielen ab. Mit bis zu 13 täglichen Verbindungen ist Antalya eines der Top-Reiseziele.

Über Mavi Gök Airlines

Mavi Gök Airlines (MGA) wurde im März 2007 in Antalya, Türkei, als Wartungsunternehmen gegründet. 2022 erhielt die MGA ihre eigene AOC-Betriebslizenz, der erste Flug startete am 19. Juli 2022. Neben den Flugzeugwartungsdiensten setzt MAG eine Flotte aus verschiedenen Flugzeugtypen ein, wodurch das Unternehmen ein breites Spektrum an betrieblichen Anforderungen abdecken kann. MGA wurde im Mai 2024 im Rahmen des IATA-Programms zur Überprüfung der Betriebssicherheit (IOSA) als IOSA-zertifizierte Fluggesellschaft anerkannt und im September 2024 als IATA-Mitgliedsfluggesellschaft aufgenommen.