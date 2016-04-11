Mit Blue Air von Köln nach Sibiu

Blue Air Boeing 737 (Foto: Blue Air)

Die rumänische Low-Cost-Airline Blue Air verbindet den Köln Bonn Airport jetzt zweimal wöchentlich mit dem rumänischen Sibiu.

Jeweils montags und freitags geht es von Köln/Bonn mit einer Boeing 737, die je nach Ausführung über 126 bis 189 Sitze verfügt, um 9.35 Uhr nach Sibiu. Der Rückflug beginnt um 13.40 Uhr Ortszeit und landet um 15.10 Uhr in Köln/Bonn.

Die reine Flugzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Tickets sind nach Airline-Angaben ab 32,90 EUR (einfacher Flug inkl. Steuern) buchbar. Die neue Sibiu-Verbindung ist die zweite Linienverbindung für Blue Air. Blue Air ist die erste rumänische Billigfluggesellschaft. Sie unterhält derzeit eine Flugzeugflotte mit verschiedenen Ausführungen des Typs Boeing 737.

Flughafen Köln Bonn