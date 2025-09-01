Mit BA von Nürnberg nach London

British Airways Embraer 190 (Foto: Embraer)

Ab der Adventszeit 2025 verbindet British Airways Nürnberg wieder direkt mit London Heathrow. Vom 24. November 2025 bis 5. Januar 2026 heben die Flüge jeweils montags, donnerstags, freitags und sonntags ab.

Die Verbindung richtet sich vor allem an britische Gäste, die den Nürnberger Christkindlesmarkt besuchen möchten. Aber die Strecke ist auch eine gute Nachricht für Reisende aus Franken, die den besonderen Charme der britischen Metropole in der Weihnachtszeit genießen und ihre Geschenke shoppen möchten.

London Heathrow ist außerdem das internationale Drehkreuz von British Airways. Von dort sind zahlreiche Anschlussflüge nach Nordamerika, Asien und in alle Welt erreichbar. British Airways ist Mitglied der Oneworld Alliance. Reisende profitieren von Vorteilen wie Lounge-Zugang und Vielfliegerprogrammen. Die Tickets für die Direktflüge Nürnberg-London Heathrow sind bereits verfügbar.

Neben diesem Angebot fliegt Ryanair das ganze Jahr über regelmäßig von Nürnberg nach London Stansted. Auf dieser Strecke stehen zum Teil mehrere tägliche Verbindungen zur Verfügung.

Flughafen Nürnberg