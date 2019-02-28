Mit BA von London City nach München

BA City Flyer Embraer 190 in München (Foto: Flughafen München)

Seit dem 16. Februar 2019 verbindet die britische Fluggesellschaft BA CityFlyer den London City Airport mit dem Flughafen München.

Passagiere haben seit Mitte Februar die Möglichkeit täglich ab München mit einer modernen Embraer E190 zum City Airport in London zu starten. Der Flug dauert rund zwei Stunden. Der London City Airport ist bereits der fünfte Flughafen in London, den Reisende von der bayerischen Landeshauptstadt aus erreichen können. Der London City Airport befindet sich im London Borough of Newham, etwa 10 km östlich des Stadtkerns von London. Von allen Flughäfen rund um London liegt er der Innenstadt am nächsten. BA CityFlyer hat ihren Sitz in Manchester und betreibt ein kleines Drehkreuz ab dem London City Airport. Die Airline ist eine Tochtergesellschaft von British Airways.

Von London City nach München

Flugnummer Abflug Ankunft Tag

BA3291 8.10am 10.55am Montag-Samstag

BA3293 1.50pm 4.35pm Montag-Freitag, Sonntag

BA3295 6.40pm 9.25pm Montag-Freitag, Sonntag

Von München nach London City

Flugnummer Abflug Ankunft Tag

BA3292 6.45am 7.40am Montag-Samstag

BA3294 12.20pm 1.25pm Montag-Freitag, Sonntag

BA3296 5.15pm 6.10pm Montag-Freitag, Sonntag