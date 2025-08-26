Mit Avanti Air von Graz nach Mykonos

Dash 8-400 Avanti Air (Foto: Avanti Air)

Am 25. August 2025 konnte der Flughafen Graz einen weiteren Eröffnungsflug feiern, Avanti Air fliegt neu auf die griechische Insel Mykonos.

Der Sommer lässt sich nicht nur mit den heute gestarteten Flügen auf die beliebte griechische Insel verlängern. Viele weitere Warmwasserdestinationen sind auch in den kommenden Wochen noch direkt ab Graz Airport erreichbar.

Heute Vormittag fand der erste Flug der neuen Kurzkette ab Graz Airport nach Mykonos statt. Springer Reisen bietet in Zusammenarbeit mit Avanti Air attraktive Urlaubspakete auf die pittoreske Kykladeninsel an. Mit Flügen ab Graz Airport z. B. nach Larnaca, Kefalonia, Korfu oder Brac lässt sich auch noch in den kommenden Wochen der Sommer bequem verlängern.

„Im September können wir noch immer rund 15 Badedestinationen ab Graz anbieten“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „Für Kurzentschlossene bietet gerade die Region rund um das Mittelmeer im Spätsommer angenehme Temperaturen und Sonnengarantie. Bis Ende Oktober bzw. Anfang November gibt es u. a. noch Flüge nach Palma de Mallorca, Larnaca, Antalya und Hurghada.“

Gruber Reisen hat für den Oktober interessante Sonderflüge nach Bari, Malaga, Paphos auf Zypern und Sevilla aufgelegt und bereits ab 05.10. geht es jeweils am Sonntag den ganzen Winter hindurch nach Las Palmas auf Gran Canaria.

Apropos Winter: Auch in der kalten Hälfte des Jahres können Sonnenhungrige auf Direktflüge in die Wärme ab Graz Airport setzen: Neben Gran Canaria stehen auch Teneriffa, Antalya und Hurghada auf dem Plan.

Über die Drehkreuze in den Süden und um die ganze Welt

Natürlich werden im Herbst auch die vielen, teils mehrmals täglich durchgeführten Flüge zu den großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Istanbul, München, Wien, Zürich und Düsseldorf angeboten. Für einen Städtereisetrip stehen auch Berlin und Hamburg, und ab 21. November London zur Auswahl.