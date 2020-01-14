Mit Austrian flogen mehr Passagiere

Austrian Airlines Boeing 777 (Foto: Austrian Airlines)

Im Dezember 2019 stiegen bei der Lufthansa Tochter Austrian Airlines 990 Tausend Passagiere zu, gegenüber dem Vorjahresdezember entspricht dies einem Wachstum von 4,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,2 Prozent auf 1,999 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,9 Prozent auf 1,556 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Auslastung ist um 2,7 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent angestiegen.

Mit Austrian Airlines flogen im Berichtsjahr 2019 insgesamt 14,651 Millionen Fluggäste, dies entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent. Die Nachfrage übers ganze letzte Jahr hat sich um 4,9 Prozent auf 23,050 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die Kapazität wurde um 2,9 Prozent auf 28,510 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Auslastung über das ganze Jahr gerechnet lag bei 80,8 Prozent und hat sich verglichen mit dem Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte verbessert.